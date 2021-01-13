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13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Arızadan dönen VEDAŞ ekiplerinin önüne çığ düştü

Arızadan dönen VEDAŞ ekiplerinin önüne çığ düştü

Yola düşen çığdan detay

( VAN )- Karla birlikte kaya parçalarının yola düşmesiyle kısa süreli panik yaşandı VAN

Gesi 


- Van’ın Çatak ilçesinde arıza onarımından dönen Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) personelinin önüne çığ düştü. Yolda mahsur kalan ekipler, yolun açılmasıyla arıza çığ bölgesinden ayrıldı. Çatak ilçesine bağlı Korulu Mahallesi’ndeki arızaya giden Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri, dönüşte yaklaşık 10 metre önlerinde çığ düştü. Karla birlikte kaya parçalarının yola düşmesiyle kısa süreli panik yaşandı. Yola mahsur kalan ekipler, mahalle sakinlerinin haber verilmesi üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Yapım Bakım ve Onarım Müdürlüğüne bağlı Çatak İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu çığ bölgesi açılırken, ekipler merkeze döndü. (EKİP-ŞAK-
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