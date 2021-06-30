Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Arılarla başı dertte olan mahalleliyi polis kurtardı

Arılarla başı dertte olan mahalleliyi polis kurtardı

Arıların toplanması

A Haber Olay Yeri İnceleme Polis Memuru Emniyet Teşkilatı Kış Mevsimi 

-Röportaj

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'ni saran arıları daha önce vatandaşlarını yardımına koşan polis memuru Sinan Öztorun tarafından toplandı. Arıların kovana koyulmasıyla mahalleli de rahat bir nefes aldı. Havaların ısınmasıyla birlikte Sultangazi'de arılar bir kez daha ortaya çıktı. İsmetpaşa Mahallesi'nde bir noktada toplanan arılar mahallenin kabusu olurken, onların yardımına ise Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Sinan Öztorun yetişti. Hobi olarak arıcılık da yapan Öztorun, tulumunu giyerek yardıma koştu. Daha önce de vatandaşlara yardımcı olmak için etrafı saran arıları toplayan Öztorun, arıları kovana yerleştirince mahalle sakinleri de derin bir nefes aldı. Yaklaşık 20 yıldır hobi olarak arıcılık ile uğraştığını belirten Sinan Öztorun, "Aslında arıcı değilim emniyet teşkilatında olay yeri inceleme grup amirliğinde görev yapıyorum ama hobi olarak da arıcılık ile uğraşıyorum. Faydalı ve sağlıklı bir sosyal faaliyet. Bal parası vermeden sezonda kendi balımızı çıkarıp afiyetle yiyoruz aynı zamanda eşe dosta da veriyoruz. Bundan yaklaşık 1 buçuk ay önce Cebeci Mahallesi'nde bölgeyi arılar basmıştı haber verdiler. Ben de gidip arıları oradan almıştım. Dün akşam Rize'ye memleketine giden bir komşum beni aradı İsmetpaşa Mahallesi'nde bir yerde arı var alabilir misin dedi.
Ben de tabi dedim ve yola çıktım arabamın bagajında her zaman tulum bulunduruyorum tulumu giydim ve gidip arıları oradan aldım getirip bahçemdeki kovana yerleştirdim yaklaşık 2 çerçeve arı vardı ama bunlar daha yeni taze arılar bu yaz biraz güçlenip kış mevsimini atlatırsak seneye inşallah bunlardan bal yiyebiliriz dedi.
Vatandaşları uyardı Öztorun, "Vatandaşlarımız mümkün olduğunca arı gördükleri zaman müdahale etmesinler. Çünkü arı sokması alerjisi olanlarda eğer müdahale edilmez ise ölümcül sebebiyet verebilir ve yaklaşık yarım saat içerisinde ölüm ile sonuçlanabiliyor. Bu nedenle muhakkak bir yerde arı görüldüğü zaman zabıtaya veya ilçe tarım müdürlüğüne ya da tanıdık bir aracı var ise ona haber vererek oradan aldırsınlar. Kendileri müdahale etmesinler" diye konuştu.
(HT-RU
İlgili Foto Galeriler
Reina saldırıdan sonra havadan ve denizden görüntülendiReina saldırıdan sonra havadan ve denizden görüntülendi
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Öğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar varÖğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
14 yaşındaki kahraman...14 yaşındaki kahraman...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı