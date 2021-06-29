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29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Arıların yanına soyunarak girdi

Arıların yanına soyunarak girdi

-cep telefonu-

Bal Üretimi Cep Telefonu Yaşlı Adam 

-Kovanlardan genel detaylar
-Yaşlı vatandaşın soyunması
-Peteği eline alıp arıları sevmesi
-Vadiden genel detaylar

( KAHRAMANMARAŞ )- Kahramanmaraşlı bal üreticisi yaşlı adam görenleri şaşırttı KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde gömleğini çıkarıp arılarını seven bal üreticisi yaşlı adam görenleri şaşırttı. İlçeye bağlı Acıelma mevkii Cennet Vadisinde 480 adet kovan ile bal üretimi yapan Mustafa Bilginç (67), arılarının yanına giderek gömleğini çıkardı. Arıların sokmasından çekinmeyen Bilginç, kovandan çıkardığı peteği eline alıp sevdi, "Arıdan korkma karıdan kork" dedi.
Peteği eline alarak arıları öptüğünü ve onları sevdiğini de söyleyen Bilginç, bölgede bal yetiştiriciliğinin önemli olduğunu ve birbirinden farklı bitkilerden faydalanan arıların kaliteli bal ürettiğini belirtti.
(HLL-
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