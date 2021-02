Arif Susam'dan trafikçilere sürpriz ziyaret

- Oylat'ta tatil yapan ünlü sanatçı Arif Sustam, Bursa'nın İnegöl İlçesinde bulunan Bölge Trafik istasyon Amirliğini ziyaret etti. Arif Susam, 1992 yıllarında İstanbul'da tanıştığı arkadaşı İnegöllü gazi polis Yavuz Demirkol'la hasret giderdi. Ünlü sanatçı, İnegöl hakkında övgü dolu sözlerle bahsederken, pandemi döneminde sanatçı ve müzisyenlerinden zor dönemler geçirdiğini ifade etti.

Arif Susam Bölge Trafik İstasyon Amirliğini ziyaret etti. Sanatçıyla eski dost olan ikili uzun bir aradan sonra bir araya gelerek hasret giderdi. Ziyaret sırasında görev yapan diğer polis memuru da sanatçıya yakın ilgi gösterdi. Arif Susam, "Ben uzun yıllar sonra İnegöl'e geldiğimde gerçekten İnegöl'ü tanıyamadım, çok güzel olmuş ve büyümüş. Fırsat buldukça Oylat'a geliyorum. Burada Fatih Gültekin kardeşim var, onların otelinde kalıyorum. Her şey çok güzel. Köftesi, kaplıcası, her şeyi çok güzel. Beni bir uçaktan atsalar burası İnegöl deseydiler inanmazdım. Hakikaten çok güzel bir yer olmuş. Bugünde değerli kardeşimiz Yavuz Demirkol'lu ve diğer polis kardeşlerimizi ziyaret ettik. Bizlere gösterdikleri ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum kendilerine" dedi.

Susam, 10 aydır pandemi sebebiyle hiç bir şey yapmadıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanlığının konserlerinde bir sefer program yaptım. Sağ olsunlar cumhurbaşkanımız bizleri listeye yazmış. Restoranlar, sadece müzikli yerler değil, lokantalar, kıraathaneler dahil, aklınıza neresi geliyorsa toplumun gitti her yer kapalı. İnşallah bu belayı bir an önce başımızdan defedip göndersek, ondan sonra rahat edeceğiz. Gerçekten herkes çok zor durumda, müzisyen kardeşlerimiz pandemi olaylarından dolayı 10 aydır sahne alamadıkları için herkes enstrümanlarını satmaya başladı.

Aile geçindiriyorlar, ev kirası veriyorlar, neyle geçinecek? Kenarda bir birikim yoksa ne yapsınlar? Çünkü genelde bizlere eşlik eden saz arkadaşlarımız günlük yaşıyorlar. O gün kazanıyorlar, o gün yiyorlar. Hatta duyduğum kadarıyla bir arkadaşımız intihar etmiş" diye dert yandı. (SA-MŞ)



loading...