Arı kovanları kar altında

--Arıcı Mehmet Özdemir'in konuşması

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( ARDAHAN ) ARDAHAN



- Artvin’in Ardanuç ilçesinde etkili olan kar, kışlatmak için getirilen arı kovanlarını kar altında bıraktı. Soğuğa dayanıklı Kafkas Arısı, Ardahan'ın yüksek kesimlerinde çiçekten çiçeğe konarak dünyanın en önemli ballarından birini üretiyor ve kentte yaklaşık 700 kişinin geçiminde önemli bir rol oynuyor. Yüzlerce çiçek ve birbirinden farklı bitki örtüsünü barındıran kentte, ortalama 50 bin kovandan yılda 800 ton bal elde ediliyor. Dil uzunluğu ve soğuk iklime dayanıklılığı açısından Türkiye'de tek olan Kafkas arısının balı tüketicilerden yoğun ilgi görüyor. Üreticiler bal hasadının ardından arılı kovanlarını kışlatmak için komşu il Artvin’e götürerek burada kışlatılmasını sağlıyor. Bunlardan biri olan Mehmet Özdemir, Kışlamak için Artvin’in Ardanuç ilçesi Bulanık kirazlı mahallesine Kovanlarını götürdü. Mehmet Özdemir’in arılı kovanları yağan karla birlikte kar altında kaldı. Kovanların kar altında kalmasının arılara zarar vermediğini söyleyen Özdemir, ’’Ardahan organik bal üretiminde bölgede önemli bir yere sahip. Ardahan’da birçok arıcı kovanlarını kışlatmak için buraya getiriyor. Benim de kovanlarım arazideydi. Benim gibi birçok üreticinin de kovanları kar altında. Yoğun kar yağışı bizim kovanlarımıza koruma oldu. Kar arılarımızı rüzgar ve soğuktan koruyor. Böylece dinlenen arılar gelecek yıl daha kaliteli bal üretecek. Karlar eriyene kadar kovanlarımızı ve arıları bu şekilde muhafaza edeceğiz. Zaten arıların kışı aç geçirmemeleri için kovanların içinde yeteri kadar bal bulunuyor." Dedi.



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