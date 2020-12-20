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20 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Arı kolonisinde 'varroa' hastalığı tespit edilen üreticinin arıları kurtarıldı

Arı kolonisinde 'varroa' hastalığı tespit edilen üreticinin arıları kurtarıldı

Arılardan detay

Hastalık Bild Diyalog Hayvan 

-Müdür ve vatandaş arasındaki diyalog
-Artıların ilaçlanması

( BİLECİK ) Arı kolonisinde "varroa" hastalığı tespit edilen üreticinin arıları kurtarıldı BİLECİK

- Bilecik'te arılarında "varroa" hastalığı tespit edilen üreticiye Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince destek sağlandı.Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, müdürlüğe bağlı ekiplerle birlikte Bilecik merkeze bağlı Karaağaç Köyü'nde yaşayan İsmail Durmuş'un arılarında, koloni sönmesine yol açan "varroa" hastalığı belirlenmesi üzerine bölgeye gitti. Hastalık hakkında Durmuş'tan bilgi alan İl Müdürü Necmettin Yoldaş ve personelini daha sonra arı kovanlarda oksalik asit ile damlatma ve buharlaştırma çalışması yaptı.Hastalığın görüldüğü arıların kurtarılması için oksalik asit ile damlatma ve buharlaştırma çalışması yaptıklarını belirten İl Müdürü Yoldaş, "Bugün Bilecik merkeze bağlı Karaağaç köyünde yaşayan İsmail Durmuş'un arılarında bir hastalık başlamış. Bizlere bildirmesi sonrası teknik ekiple birlikte köye geldik. Ekiplerimiz hemen müdahaleye başlayıp, hayvanların ölmesini engelledi. Arıları kurtardığımız için mutluyuz" dedi.
"İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım"İsmail Durmuş, yılladır aracılık yaptığını ama ilk defa böyle bir hastalıkla karşılaştığı anlatarak, "Durumu hemen Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdim. Müdürüm ve ekibi sağ olsunlar gerekli çalışmaları yaptılar. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

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