Arhavi’deki 1 haftalık sel görevi sona eren komandolar birliklerine uğurlandı

-Komandolardan helallik alınması

-Vatandaşların türk bayrakları arasında koşar adımları komandoların birliklerine uğurlanması

-Vatandaşların tezahüratları tulum sesleri türk bayraklı uğurlama



( ARTVİN )- Dağları terörden Arhavi’yi çamurdan temizleyen komandolar ilçeden ayrıldı ARTVİN



- Artvin’in Arhavi ilçesinde 1 hafta önce yaşanan selde temizlik çalışmalarına destek olmak ve çamurla kaplanan ev, iş yeri ve caddelerin temizlenmesinde aktif rol ayan 500’e yakın komando bugün yapılan törenle birliklerine uğurlandı. Arhavi ilçesinde geçtiğimiz hafta Perşembe günü şiddetli yağışlar sonrası Kapisre deresi taşarken, cadde ve sokaklar göle dönmüştü. Boğaziçi ve Cumhuriyet mahallelerinde mahsur kalanlar botlarla kurtarılırken, 430 ev ve iş yeri zemin ve bodrum katları suyla dolmuş, araçlar sular altında kalmıştı. İlçe merkezinde balçığa batan ev ve iş yerleri ile cadde ve sokaklarda 1 haftadır süren temizlik çalışmaları sona ererken, 500’e yakın jandarma komando, 118 AFAD gönüllüsü ile çevre il ve ilçelerden gelen belediye görevlilerinin de katıldığı ekipler, caddeleri çamur ve balçıktan temizledi. İlçede temizlik çalışmalarının büyük ölçüde sona ermesinin ardından farklı illerden ilçeye gönderilen jandarma komandolar bu sabah törenle birliklerine uğurlandı. Dağları terörden Arhavi’yi çamurdan temizleyen komandolar, AK Parti İlçe Teşkilatı tarafından vatandaşlara dağıtılan Türk bayrakları, tulum ezgileri ve “En büyük asker bizim asker” tezahüratları ile uğurlanırken, Artvin Valisi Yılmaz Doruk ve İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri askerlere hizmetleri için teşekkür etti. (OEE-ÖS-Y)

