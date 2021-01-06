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06 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Arhavi Belediyesi makam aracına haciz

Arhavi Belediyesi makam aracına haciz

Hacız konulan Belediyeye ait makam aracının haciz işlemi sırasında çekilmiş cep telefonu görüntüleri

( ARTVİN )- Voleybol takımının antrenörü ve bir oyuncusunun alacakları nedeniyle belediye makam aracı haczedildi ARTVİN

Voleybol Takımı Belediye Meclisi Belediye Başkanlığı Haciz İşlemi Cep Telefonu 


- Artvin'in Arhavi ilçe Belediyesi daha önce Arhavi Belediyespor adıyla faaliyet gösteren AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Arhavi Voleybol takımının eski borçları nedeniyle haciz işlemine maruz kaldı. Alınan bilgiye göre takımın eski antrenörlerinden Ahmet Kavaz ve eski sporcusu Orçun Ergün alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle belediyeyi icraya verdi. Söz konusu kişilerin yaklaşık 200 bin liralık borç nedeniyle, belediye otoparkındaki belediye hizmet aracı vinçle çekiciye yüklenerek haczedildi. Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu yaptığı açıklamada Arhavi Belediyesi ve ilçesinin bu tarz olaylarla anılmasından dolayı üzgün olduğunu ifade etti.
Arhavi’nin güzel işlerle anılması gerektiğini kaydeden Kurdoğlu, belediye başkanlığını devraldıktan sonra 2019 yılı Haziran ayında belediye meclisi kararıyla belediyenin voleybol takımıyla tüm ilişkilerini kopardıklarını söyledi.

Kurdoğlu, “Eski antrenör ve sporcu toplamda 200 bin lira civarında alacaklarından dolayı bize yazmışlar. Biz bir gün gecikme ile cevap vermişiz. Dolayısıyla icra takibine düşmüş. Durum bundan ibaret” dedi.
Arhavi Belediyesi’de aracın haciz anlarını çekilen video ile sosyal medya hesabından paylaşarak, "Voleybola yatırım yapan geçmiş dönemin borçları bitmiyor! Voleybol Kulübünün önceki dönem antrenörlüğünü yapan Ahmet Kavaz ve bir voleybolcunun alacakları nedeniyle Belediye Hizmet aracımız haczedilerek çekici ile park alanından alındı" ifadelerini kullandı. (AG-ÖS-Y)
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