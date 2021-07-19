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Arefe gününde çarşıya akın ettiler
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19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Arefe gününde çarşıya akın ettiler

Arefe gününde çarşıya akın ettiler

Çarşı kalabalığı detay görüntüler

Alışveriş Arefe Günü Kuruyemiş Hava Sıcaklıkları Kalaba 

-Tatlıcı önlerindeki kuyruklar
-Kuyrukta beklerken kamp sandalyesinde oturan vatandaş

( ESKİŞEHİR )- Bayrama bir gün kala çarşı esiklerini tamamlamak isteyen insanlarla doldu- Tatlıcılar önündeki uzun kuyruklar arefe günü de devam etti ESKİŞEHİR

- Bayram alışverişini son güne bırakan vatandaşlar arefe gününde çarşıları doldururken özellikle tatlıcılar önünde oluşan uzun kuyruklar dikkat çekti.Kurban Bayramına günler kala çarşıda oluşan alışveriş yoğunluğu, arefe gününde de hız kesmeden devam etti. Bayram alışverişlerini son güne bırakan vatandaşlar, 38 dereceye varan hava sıcaklıklarına aldırmadan çarşıya akın etti. Eskişehir’in en işlek caddelerinden Hamamyolu ve Taşbaşı; kıyafet, ayakkabı, kuruyemiş, bayramlık şeker gibi eksiklerini tamamlamak için gelen insanlarla doldu taştı.Kamp sandalyesiyle kuyrukta beklediDaha uygun fiyata bayramlık tatlı almak isteyen vatandaşlar ise sabahın erken saatlerinden itibaren baklavacılar önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Sıranın kendisine gelmesini bekleyen bir vatandaşın yanında getirdiği kamp sandalyesinde dinlenmesi dikkat çekti.
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