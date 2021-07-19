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Arefe günü Kurban Pazarları hareketlendi
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19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Arefe günü Kurban Pazarları hareketlendi

Arefe günü Kurban Pazarları hareketlendi

pazardan görüntüler

Kurban Pazarı Büyükbaş Hayvanlar Hayvan Pazarı Büyükbaş Hayvan Hayvan 

-pazarlık görüntüsü
-alım satım görüntüsü

( NİĞDE ) NİĞDE

- Kurban Bayramı arifesinde Niğde’de kurban pazarı hareketlendi. Sıkı pazarlıkların yapıldığı pazarda küçükbaş hayvanlar bin 300 ile 3 bin 200 lira, büyükbaş ise 7 bin ila 20 bin arasında alıcı buluyor. Niğde Belediyesi canlı hayvan pazarında küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar satılırken, çok çekişmeli pazarlıklar da yaşanıyor. Hayvan satıcıları fiyatların değişmediğini geçen yılla aynı olduğunu ifade ederken, alıcılar da fiyatların pahalı olduğundan dert yanıyor. Hayvan Satıcısı Mustafa Ertan: “Satışlarımız çok şükür iyi. Fiyatlarımız düşük yeme göre. Buna da şükür alıcıyı da düşüneceğiz. Et fiyatına satıyoruz.10 tane büyükbaş hayvanım vardı bitti” dedi.
Ankara’dan Niğde hayvan pazarına gelen Cihan Erdoğan: “Yaklaşık 3 senedir Niğde hayvan pazarında mallarımızı satıyoruz. Satışlarımız geçmiş yıllara göre durgun. Yinede şükürler olsun. Bizde fiyat aralığımız bin 700 ile 2 bin 200 arasında değişiyor” dedi.
(YE-TB-
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