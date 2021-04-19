Ardeşen’de ormanlık alanda yangın

-Yanan alandan detay



( RİZE -EK) RİZE



- Rize'nin Ardeşen İlçesine Bağlı Işıklı Mahallesi Afyon Baba Dağında ormanlık alanda yangın çıktı.Rize'nin Ardeşen ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve rüzgârın da etkisiyle yayılan orman yangını devam ediyor.Beraberinde Rize İl Genel Meclis Üyeleri İbrahim Önder ile Cumali Hakyemez ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Murat Namlı ile birlikte Bölgede incelemelerde bulunan Ardeşen Kaymakamı Ekrem Çeçen, İlk Müdahalenin özel idare ekiplerince yapıldığını ifade ederek, "Şu an Kaçkar İtfaiye Birliği, Ardeşen Belediyesi, Pazar Belediyesi, Orman İşletme Şefliği ve Trabzon bölge müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ediyor. Ekiplerimiz, rüzgârın da etkisi ile yayılan yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Gece saatlerinde rüzgar beklentisi var. Amacımız yangını en kısa sürede kontrol altına almak." dedi.

Çıkış nedeni belirlenemeyen yangın ile ilgili araştırma başlatıldı.



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