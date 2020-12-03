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03 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
ARDAHAN - Yaya geçitlerinde denetim yapıldı

ARDAHAN - Yaya geçitlerinde denetim yapıldı

- Droneden görüntü - Sürücülerin bilgilendirilmesi - Denetimlerden genel görüntü - Trafik kurallarını ihlal edenlere cezai işlemin uygulanmasıARDAHAN - Polis ekiplerince yaya geçitlerinde denetim yapıldı. Ardahan 'da yayaların ve sürücülerin yapmış oldukları kural ihlallerinin önüne geçilmesi, trafik ve yaya güvenliği ile bu konudaki farkındalığın oluşması amacıyla "yaya önceliği" konusunda denetim yapıldı.Kongre Caddesi üzerindeki yaya geçidinde gerçekleştirilen denetimde, yayalara ve sürücülere bilgi verildi.
Denetimde tafik kurallarını ihlal eden bazı sürücüler de drone ile tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

Yaya Geçidi 

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