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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ARDAHAN - Tüm yurtta saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu

ARDAHAN - Tüm yurtta saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu

- Kalabalıktan görüntü - Vali Hüseyin Öner'in katılımcılara teşekkür konuşması - Ardahan Ardahan 'da 80. Yıl Cumhuriyet Stadyumunda bir araya gelenler, burada aynı anda ellerine aldıkları Türk bayraklarıyla İstiklal Marşını okudu. Ardahan lılara Vali Hüseyin Öner, 25, Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, diğer yetkililerde eşlik etti.

General Alabalık 

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