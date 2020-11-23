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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
ARDAHAN - Sağlık Bakanlığına cenaze aracı için teşekkür

ARDAHAN - Sağlık Bakanlığına cenaze aracı için teşekkür

- Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in konuşması - Faruk Demir'in aracı tanıtması Ardahan 'dan Sağlık Bakanlığına cenaze aracı için teşekkür ARDAHAN (AA) - Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Sağlık Bakanlığının desteğiyle Ardahan Belediyesine cenaze aracı verildiğini bildirdi. Demir, Ardahan Belediyesi önünde düzenlenen programda, Sağlık Bakanlığınca kendilerine tahsis edilen cenaze aracını tanıttı. Belediye olarak cenaze aracı sıkıntısı çektiklerini dile getiren Demir, söz konusu sorununun giderilmesinin önemine işaret etti. Aracın tahsisinde başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere, emeği geçenlere teşekkür eden Demir, "Bizde cenaze aracı yoktu. Söz konusu aracın belediyemize kazandırılmasında Sağlık Bakanlığına ve AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay'a teşekkür ediyorum. Bugün artık cenaze aracımız var. Bu alandaki hizmetimizden bundan sonra kimsenin mağdur olmaması için çalışacağız." Demir, ihtiyaç duydukları ikinci cenaze aracı için ise hayırseverlerden destek istedi.

Cenaze Bild Cenaze Aracı Hayırseverler 

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