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ARDAHAN - Sağanak sürücülere zor anlar yaşattı
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17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
ARDAHAN - Sağanak sürücülere zor anlar yaşattı

ARDAHAN - Sağanak sürücülere zor anlar yaşattı

- Şiddetli sağanak - İlerlemekte güçlük çeken araçlar - Yağmurdan kaçan vatandaşlar - Yollarda oluşan su birikintisiSağanak sürücülere zor anlar yaşattıARDAHAN (AA) - Ardahan 'da sağanak nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.Kent merkezinde aniden bastıran sağanak, bir süre sonra etkisini artırdı.Sağanak nedeniyle kısa sürede Kazım Karabekir ve Kongre caddelerinde su birikintileri oluştu.Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, bina saçaklarının altına girerek yağıştan korunmaya çalıştı.Sürücüler ise yollarda biriken su nedeniyle araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.İlde sağanak etkisini sürdürüyor.

Su Akalan Altın Sağanak 

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