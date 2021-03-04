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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
ARDAHAN - Öğrenci yurdundaki deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

ARDAHAN - Öğrenci yurdundaki deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

- AFAD İl Müdürü Mehmet Nuri Değişman'ın anonsu - Ekiplerin bölgeye gelişi - Gaz sızıntı tespiti yapılması - Yaralıların ambulanslara taşınması Ardahan 'da öğrenci yurdundaki deprem tatbikatı gerçeğini aratmadıARDAHAN (AA) - Ardahan 'daki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Ardahan Öğrenci Yurdunda olası depremlere hazırlık için yapılan tatbikat gerçeğini aratmadı.Tatbikatın senaryosu gereği kentte yaşanan depremde söz konusu öğrenci yurdunda yaralılar olduğu, ikinci katta ise engelli 2 öğrencinin bulunduğu bilgisi üzerine yurda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ve ambulanstan oluşan ekipler sevk edildi.AFAD İl Müdürü Mehmet Nuri Değişman'ın anonsuyla başlayan tatbikatta bölgeye sevk edilen ekipler, önce bina çevresinde doğal gaz sızıntısı olup olmadığına yönelik gaz ölçümü yaptı.Ardından ekipler içerideki yaralıları sedyelerle ambulansa taşırken itfaiye yardımıyla ikinci kattaki engelliler de kısa sürede binadan tahliye edildi.Gerçeğini aratmayan tatbikat sonrası Değişman, katkı ve katılım sunanlara teşekkür ederek, "Çok verimli bir tatbikat gerçekleşti. Olası afet ve depremlere hazırlık için bunların devamını sürdüreceğiz." dedi.

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