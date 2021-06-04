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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
ARDAHAN - Kuraklığa karşı camilerde yağmur duası edildi

ARDAHAN - Kuraklığa karşı camilerde yağmur duası edildi

- Serhat Ulu Camii - Camideki cemaat - İmamın kürsüde dua etmesi - Cemaatin yapılan duaya iştirak etmesiARDAHAN (AA) - Ardahan 'da bu yıl yeterli yağışın olmaması nedeniyle camilerde yağmur duası yapıldı. Ardahan İl Müftülüğü organizasyonuyla cuma namazı öncesi kent genelindeki tüm camilerde dua edildi.Başta Serhat Ulu Camisi olmak üzere tüm camilere gelen vatandaşlar cuma namazı öncesi ellerine duaya açarak Allah'tan "rahmet" diledi. Ardahan Müftüsü Remzi Pehlivan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl beklenen yağışların olmadığını belirterek, "Bugün cuma namazı öncesi tüm camilerimizde yağmur dası yaptık. Allah dualarımız kabul etsin." ifadelerini kullandı.

Muhabir Cuma Namazı Yağmur Duası 

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