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28 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
ARDAHAN - Kura Nehri'nin yüzeyi buzla kaplandı

ARDAHAN - Kura Nehri'nin yüzeyi buzla kaplandı

- Yüzeyi buzla kaplanan Kura Nehri - Buz üstünde yürüyen vatandaşlarKura Nehri'nin yüzeyi buzla kaplandıARDAHAN (AA) - Ardahan 'da soğuklar nedeniyle Kura Nehri'nin yüzeyi buz tuttu.Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kentte, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.Kura Nehri yüzeyinin buzla kaplandığı kentte, çeşmeler de dondu. Bazı vatandaşlar nehir üzerindeki buz tabakasının üzerine çıkarak yürüdü.Vatandaşlardan Mesut Kahya, gece hava sıcaklığının çok düştüğünü belirterek, "Şu an görüldüğü gibi birçok dere gibi nehir bile dondu. Şu an rahatlıkla Kura Nehri üzerine çıkabiliyoruz." dedi.

Hava Sıcaklığı Uttu Kabil 

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