ARDAHAN - Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
- Kongre caddesindeki tenhalık - PTT Kavşağı ile diğer caddelerdeki sessizlikARDAHAN - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) ile mücadele kapsamında, 81 ilde yarın saat 05.00'te sona ermek üzere sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Ardahan 'da saat 20.00 itibariyle başlayan kısıtlama ile kentteki cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.
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