ARDAHAN - Kar yağışı etkili olmaya devam ediyor

- Kar yağışı - Karla kaplanan araçlar - Karla kaplanan ağaçlar - Karla kaplanan cadde ve sokaklarKar yağışı etkili olmaya devam ediyorARDAHAN (AA) - Ardahan 'da kar yağışı etkili oldu.Kentte sabah saatlerinde başlayan kar, akşam saatlerinde de etkisini sürdürdü.Kar yağışıyla kısa sürede beyaza bürünen kent merkezinde, karla kaplanan ağaçlar güzel görüntü oluşturdu.Yükseklerde kar yağışının yanı sıra sis de etkili olmaya başladı.
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