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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ARDAHAN - Kar yağışı etkili oldu

ARDAHAN - Kar yağışı etkili oldu

- Kar yağışının ardından görüntü - Karla kaplı araçlar - Kar temizlik çalışmalarından görüntü - Vatandaşların kuşlara yem vermesi Ardahan Ardahan 'da gece başlayan kar yağışı sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Kardan dolayı kent merkezi kısa sürede beyaza büründü.Kar yağışının ardından İl Özel İdaresi ve belediye görevlileri ile vatandaşlarca kar temizleme çalışması başlatıldı.Karayolları 183. Şube Şefliği görevlileri de yüksek kesimlerde kar yağışının yanı sıra buzlanmanın da etkili olduğunu bildirerek, sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kar Temizleme Bild Kar Yağışı 

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