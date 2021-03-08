ARDAHAN - Kar yağışı etkili oldu

- Kar yağışının ardından görüntü - Karla kaplı araçlar - Kar temizlik çalışmalarından görüntü - Vatandaşların kuşlara yem vermesi Ardahan Ardahan 'da gece başlayan kar yağışı sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Kardan dolayı kent merkezi kısa sürede beyaza büründü.Kar yağışının ardından İl Özel İdaresi ve belediye görevlileri ile vatandaşlarca kar temizleme çalışması başlatıldı.Karayolları 183. Şube Şefliği görevlileri de yüksek kesimlerde kar yağışının yanı sıra buzlanmanın da etkili olduğunu bildirerek, sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım