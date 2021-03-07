ARDAHAN - Kar yağışı

- Kar yağışı - Karla kaplı yollar - Karla kaplı araçlar - Yürüyen vatandaşlar Ardahan 'da kar yağışı etkili olduARDAHAN (AA) - Ardahan 'da, kar yağışı etkili oldu.İlkbahar mevsimindeki kar yağışı kent merkezini kısa sürede beyaza bürüdü, kaldırım ve yolların yanı sıra araçlar karla kaplandı.Karayolları 183. Şube Şefliği, yüksek kesimlerde kar yağışının yanı sıra buzlanmanın etkili olduğunu bildirerek, sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.
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