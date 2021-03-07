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07 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
ARDAHAN - Kar yağışı

ARDAHAN - Kar yağışı

- Kar yağışı - Karla kaplı yollar - Karla kaplı araçlar - Yürüyen vatandaşlar Ardahan 'da kar yağışı etkili olduARDAHAN (AA) - Ardahan 'da, kar yağışı etkili oldu.İlkbahar mevsimindeki kar yağışı kent merkezini kısa sürede beyaza bürüdü, kaldırım ve yolların yanı sıra araçlar karla kaplandı.Karayolları 183. Şube Şefliği, yüksek kesimlerde kar yağışının yanı sıra buzlanmanın etkili olduğunu bildirerek, sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Bild İlkbahar Kar Yağışı 

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