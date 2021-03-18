ARDAHAN - Kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

- Ardahan - Şavşat kara yolundaki tipi - Araç geçişleri - Ardahan kent merkezinde kar yağışı Ardahan 'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor - Ardahan - Şavşat ve Ardahan - Posof kara yolu, ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldıARDAHAN (AA) - Ardahan 'da etkili olan kar ve tipi ulaşımda aksamalara yol açtı. Ardahan - Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi ile Ardahan - Posof kara yolunun Ilgar Dağı mevkilerinde kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesi düştü. Kara yolları, ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.Ekipler, güzergahları kullanacak sürücüleri araçlarına zincir takmaları konusunda uyardı.
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