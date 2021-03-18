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18 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
ARDAHAN - Kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

ARDAHAN - Kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

- Ardahan - Şavşat kara yolundaki tipi - Araç geçişleri - Ardahan kent merkezinde kar yağışı Ardahan 'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor - Ardahan - Şavşat ve Ardahan - Posof kara yolu, ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldıARDAHAN (AA) - Ardahan 'da etkili olan kar ve tipi ulaşımda aksamalara yol açtı. Ardahan - Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi ile Ardahan - Posof kara yolunun Ilgar Dağı mevkilerinde kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesi düştü. Kara yolları, ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.Ekipler, güzergahları kullanacak sürücüleri araçlarına zincir takmaları konusunda uyardı.

Güzergah Zincir Takma Tonaj Kar Yağışı 

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