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20 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
ARDAHAN - Kar ve sis ulaşımı aksatıyor

ARDAHAN - Kar ve sis ulaşımı aksatıyor

- Kar ve sisin etkili olduğu Ardahan - Şavşat kara yolu - Kar yağışı ve sis - Yolda seyreden araçlar - Karla mücadele çalışmaları - Bir sürücüyle yapılan röportaj Ardahan 'da kar ve sis ulaşımı aksatıyorARDAHAN (AA) - Ardahan 'da etkili olan kar ve sis, ulaşımda aksamalara yol açtı.Kentin Karadeniz ile bağlantısının sağlandığı Ardahan - Şavşat kara yolundaki Sahara Geçidi'nde, etkisini göstermeye başlayan kar ve sis nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler, yolda güçlükle ilerledi.Yolun Ardahan - Artvin il sınırındaki mevkisinde kar yağışının yanı sıra yoğunlaşan sis, görüş mesafesini büyük ölçüde düşürdü.Karayolları ekipleri, kar yağışının bölgede etkisini artırdığını, söz konusu yolu kullanacak sürücülerin tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

Bild Akalan Kar Yağışı 

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