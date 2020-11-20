ARDAHAN - Kar ve sis ulaşımı aksatıyor

- Kar ve sisin etkili olduğu Ardahan - Şavşat kara yolu - Kar yağışı ve sis - Yolda seyreden araçlar - Karla mücadele çalışmaları - Bir sürücüyle yapılan röportaj Ardahan 'da kar ve sis ulaşımı aksatıyorARDAHAN (AA) - Ardahan 'da etkili olan kar ve sis, ulaşımda aksamalara yol açtı.Kentin Karadeniz ile bağlantısının sağlandığı Ardahan - Şavşat kara yolundaki Sahara Geçidi'nde, etkisini göstermeye başlayan kar ve sis nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler, yolda güçlükle ilerledi.Yolun Ardahan - Artvin il sınırındaki mevkisinde kar yağışının yanı sıra yoğunlaşan sis, görüş mesafesini büyük ölçüde düşürdü.Karayolları ekipleri, kar yağışının bölgede etkisini artırdığını, söz konusu yolu kullanacak sürücülerin tedbirli olması gerektiğini bildirdi.
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