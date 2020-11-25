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25 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
ARDAHAN - Kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları

ARDAHAN - Kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları

- Emniyet ve jandarmada birimlerin ziyareti - Vali Hüseyin Öner'in ilgililerden bilgi almasıKadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele GünüARDAHAN - Ardahan Valisi Hüseyin Öner, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığındaki kadına yönelik şiddetle mücadele birimlerini ziyaret etti.Burada ilgililerden bilgi alan Öner, kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarını gerçekleştiren görevlileri tebrik etti.Öner, burada yaptığı açıklamada, "Başarılı çalışmalar yürüten ekiplerimizi bizzat çalışma yaptıkları birimlerinde ziyaret etme şansı bulduk. Kendilerinden ayrıntılı bilgiler aldık." ifadelerini kullandı.

Jandarma Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Bulduk 

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