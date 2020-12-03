ARDAHAN - Kaçakçılık operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi
- Jandarma ekiplerinin operasyon için yola çıkması - Operasyonda ele geçirilen mühimmatlar Ardahan 'da kaçakçılık operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildiARDAHAN (AA) - Ardahan 'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, ruhsatsız 7 tabanca ve 4 av tüfeği ile bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Damal ilçesine bağlı Burmadere köyünde kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma kapsamında bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, ruhsatsız 7 tabanca, 4 av tüfeği ve bu silahlara ait mühimmatın yanı sıra, bir define arama dedektörü ile tarihi eser niteliğinde bazı malzemeler ele geçirildi.Kaçakçılık suçlamasıyla bir şüpheli gözaltına alandı.
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