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03 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
ARDAHAN - Kaçakçılık operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi

ARDAHAN - Kaçakçılık operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi

- Jandarma ekiplerinin operasyon için yola çıkması - Operasyonda ele geçirilen mühimmatlar Ardahan 'da kaçakçılık operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildiARDAHAN (AA) - Ardahan 'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, ruhsatsız 7 tabanca ve 4 av tüfeği ile bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Damal ilçesine bağlı Burmadere köyünde kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma kapsamında bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, ruhsatsız 7 tabanca, 4 av tüfeği ve bu silahlara ait mühimmatın yanı sıra, bir define arama dedektörü ile tarihi eser niteliğinde bazı malzemeler ele geçirildi.Kaçakçılık suçlamasıyla bir şüpheli gözaltına alandı.

Kaçakçılık Operasyonu Kaçak Kaçakçılık 

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