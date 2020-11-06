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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Ardahan'ın yüksek kesimlerine yılın ilk karı yağdı

Ardahan'ın yüksek kesimlerine yılın ilk karı yağdı

Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışından görüntü

( ARDAHAN ) ARDAHAN

Kar Yağışı Irak 


- Sonbaharın kendini iyiden iyiye hissettirdiği son günlerde yılın ilk karı da yüksek kesimlere düşmeye başladı.
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrasında otlak alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Ardahan'da yüksek kesimlere yılın ilk karı yağdı. Bir haftayı aşkın süredir kentte etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Şehrin yüksek kesimlerine kar düşmesiyle birlikte, kentteki sıcaklık hissedilir derecede azaldı. Yüksek kesimler beyaza bürünürken, vatandaşlar kış hazırlığına başladı.
Kar yağışı sonrası Posof-Damal kara yolunun Ilgar dağı geçidi ile Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisi beyaza bürüdü. Kara yolları ekipleri, Ardahan-Posof ve Ardahan-Şavşat kara yolunda buzlanmayı önlemek amacıyla tuzlama çalışması yaptı.
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