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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Ardahan’ın 100'üncü kurtuluş yılı dönümü kutlandı

Ardahan’ın 100'üncü kurtuluş yılı dönümü kutlandı

-İstiklal marşının okunuşu ve saygı duruşu

Kurtuluş Savaşı Saygı Duruşu İstiklal Marşı Düşman İşgali Halk Oyunları 

--Kutlamalardan detaylar
--Belediye Başkanı Faruk Demir'in konuşması

( ARDAHAN ) - ARDAHAN

- Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı. Ardahan Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Belediye adına Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kutlama töreni, Kongre caddesinde yapılan çeşitli etkinliklerle devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, “Tüm ülkeyi işgal eden düşmanlara karşı bir kurtuluş savaşı başlatan ve ‘ya istiklal, ya ölüm’ şiarıyla milli mücadeleyi başlatan ulu önder gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Ardahan’ımızın kurtuluşunda da hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan kahramanlarımızı, herhangi bir karşılık beklemeden canlarını bu uğurda feda eden aziz şehitlerimizi huzurunuzda saygıyla anmak isterim. Halk deyimiyle ünlü 93 harbinin arkasından Çarlık Rusya’sının işgaline uğrayan şehrimiz ne yazık ki 40 yıl süreyle savaş tazminatı olarak Kars ve Batum’la birlikte vatan topraklarından ayrı kalmıştır. Tarihimizin bu hazin sayfası insanlarımızın onulmaz acılarıyla doludur. Ancak 40 yıllık esaret boyunca halkımız kurtuluşa olan umudunu hiçbir zaman kaybetmemiştir. 93 harbinde top mermileriyle havaya uçan Kura köprüsün ve nehre dökülen insanlarımızın feryatlarını unutmadık. Atalarımız bu vatanı kanlarıyla sulayarak bize armağan ettiler’’ şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından atlı birliklerin geçit yaptığı törende, halk oyunları ekipleri gösteri sundu. (OY-ÖB)
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