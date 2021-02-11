Ardahan'ı Artvin’e Bağlayan Sahara Geçidi'nde 5 metrelik kar kütlesi

--Sahara geçidinde Metrelerce yükseklikteki kar kütlesinin önünde aracıyla poz veren Arıcı Necdet Bilgin

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( ARDAHAN ) ARDAHAN



- Ardahan'ı Artvin'e bağlayan Sahara Geçidi'nde 5 metreyi bulan kar kütleleri dikkat çekiyor. Ardahan'ı Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan Şavşat karayolunda sürekli yoğun kar yağışı etkili oluyor. Ardahan’da arıcılıkla uğraşan Necdet Bilgin’in çektirdiği bir fotoğraf deniz seviyesinden 2 bin 540 metre yükseklikteki Sahara Geçidi'nde bu yıl yağan karın ne denli fazla olduğunun bir kanıtı oldu. Sahara Geçidi'nde çekilen fotoğrafta Necdet Bilgin, 1,5 metre yüksekliğindeki otomobilinin üzerine çıkarak objektiflere poz verdi. Artvin’in Şavşat ilçesinde bulunan arılığına giderken metrelerce yükseklikteki kar kütlesini görünce fotoğraf çektirerek bu anı ölümsüzleştirmek istediğini söyleyen Necdet Bilgin, ’’Yol kenarındaki kar kalınlığı neredeyse yedi metreye ulaşmış durumda. Allah’a şükürler olsun ki Ülkenin her yerinde kuraklık sıkıntısı yaşanırken burada metrelerce yükseklikte kar var. Buna da şükür.’’ dedi.

Bilgin, Ardahan - Şavşat yolunda Sahara geçidinde ki kar kütlesinin önünde hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.



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