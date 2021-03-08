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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Ardahan güne kar ile uyandı

- Ardahan güne kar ile uyandı

-Beyaza bürünen Kent merkezinden görüntü

Karayolları Karla Mücadele Kar Sürprizi Kar Yağışı 

--belediye işçilerinin karla mücadelesi
-DETAYLAR

( ARDAHAN ) ARDAHAN

- Ardahan'da gece başlayan kar yağışı şehri beyaza bürüdü. Ardahan, dün gece yarısından itibaren tipi şeklinde başlayan yağışla güne karla uyandı. Kar yağışıyla araçlar trafikte güçlükle ilerledi. Belediye ve karayolları ekipleri, yolların kapanmaması için temizleme çalışmalarına başladı.
Sabah kar sürpriziyle karşılaşan vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi. (OY-ÖB)
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