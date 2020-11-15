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15 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Ardahan eksi 5’i gördü, inşaat işçileri ısınmak için ateş yaktı

Ardahan eksi 5’i gördü, inşaat işçileri ısınmak için ateş yaktı

Soğuk havaya rağmen çalışan inşaat işçilerinden görüntü

Hava Sıcaklığı İnşaat İşçileri 

-üşüyen işçilerin ateş etrafında ısınma anı
-röportaj
-detaylar

( ARDAHAN ) ARDAHAN

- Ardahan'da dışarıda çalışan işçiler, soğuk hava nedeniyle zor anlar yaşadı.Hava sıcaklığının eksi 5 dereceye düştüğü Ardahan’da inşaat işçileri ateş yakarak çalışıyor. Üşüyen işçiler yaktıkları ateşin etrafında toplanarak ısındı.Sabahın erken saatlerinde işbaşı yapan inşat işçileri, hava sıcaklığının eksi 5 dereceyi gördüğü kentte ateş yakarak ısınmaya çalışıyor. Dondurucu soğuklardan etkilenmemek için teneke içinde ateş yakarak ısınan işçiler, bir yandan çalışırken diğer yandan da soğuklarla mücadele etmek zorunda kalıyor.İşçiler soğuk havalardan korunmak amaçlı tenekeler içinde yaktıkları ateşle ısınmaya çalıştıklarını söyleyerek, "Ardahan’da kış başladı ve hava çok soğuk. Yaklaşık bir haftadan beri dışarıda çalışıyoruz. Havalar soğudu ve gerçekten etkileniyoruz. Ekmek parası, yapacak bir şey yok, hem ısınıp hem çalışıyoruz" dediler.İşçiler yakılan ateşte çay demlediler. Demlenen çayı yudumlayan işçiler, soğukta bir nebze de olsa ısınarak yorgunluklarını atmaya çalışıyor.
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