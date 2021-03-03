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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ardahan donuyor, Göle eksi 23 dereceyi gördü

Ardahan donuyor, Göle eksi 23 dereceyi gördü

Yol kenarında kırağı tutan bitki örtüsü

Hava Sıcaklığı 

-Göle kent merkezinde etkili olan sisten görüntü
-Röportaj

( ARDAHAN ) ARDAHAN

- Ardahan’da soğuk hava etkisini sürdürüyor. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan’ın Göle ilçesinde, eksi 23 derece ölçüldü. Ardahan’da dondurucu soğuklar etkili olmaya devam ediyor. Soğuk hava, özellikle gece ve sabahın erken saatlerinde etkili oluyor. Soğuk havanın etkisi altında olan bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'ın Göle ilçesinde sıfırın altında 23 derece ölçüldü. Göle ilçesinde dondurucu soğuktan dolayı buz tutan çok sayıda araç çalışmadı. Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 15, Göle'de 23, Hanak'ta 16, Çıldır'da 14, Posof'ta 9 ve Damal'da 15 derece olarak kaydedildi.
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