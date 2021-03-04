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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
ARDAHAN - Doğu Anadolu'da kontrollü normalleşme sürecinde alınan tedbirler sıklaştırıldı

ARDAHAN - Doğu Anadolu'da kontrollü normalleşme sürecinde alınan tedbirler sıklaştırıldı

- Doğu Anadolu'da kontrollü normalleşme sürecin - Vali Hüseyin Öner'in esnaf denetimi yapması - Vali Öner'in esnaf ile sohbeti - Halk Pazarındaki denetimden görüntü - Ardahan Ardahan 'da ise Vali Hüseyin Öner başkanlığındaki ekip, Kongre Caddesi ve Halk Pazarı bölgesindeki esnafa yönelik denetim yaptı.Denetimde Vali Öner, esnafı ve vatandaşı salgına karşı bilgilendirdi.Öner, denetimlerin ardından yaptığı açıklamada, ilde denetimlerin titizlikle süreceğini söyledi.

Ardahan 'ın Kovid - 19 risk değerlendirme haritasına göre vaka sayısında yüksek riskli illeri gösteren turuncu kategoride olduğunu, ancak bundan kurtulmak istediklerini belirten Öner, "Bizler daha iyi durumda olmak istiyoruz. Bunu esnafımıza ve vatandaşımıza anlattık. Çünkü kırmızı kategori olursa o zaman hepimiz zarar görürüz. Hepimizin zarar görmemesi ve daha rahat edebilmemiz için herkesin tedbirlerde üzerine düşeni fazlasıyla yapmasına bağlı. Bu konuda vatandaşımıza güveniyorum. Denetimlerde aldığımız izlenimde bu yönde." ifadelerini kullandı.

Aritas Gesi Gori Trol 

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