Ardahan'da terör propagandasına 2 gözaltı

- Ardahan'da terör örgütlerinin propagandasını yapan 2 şüpheli, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Ardahan İl Jandarma Komutanlığı terörle mücadele şube müdürlüğü ekipleri PKK/KCK bölücü terör örgütünün propagandasını yapan kişilere yönelik çalışma yaptı. Tespit edilen 2 şüpheli Ardahan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler Savcılıktaki ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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