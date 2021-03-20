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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Ardahan'da terör propagandasına 2 gözaltı

Ardahan'da terör propagandasına 2 gözaltı

Terör propagandası yapan zanlıların Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilme anları

( ARDAHAN ) ARDAHAN

Terörle Mücadele Adli Kontrol Propaganda Terör Örgütü Avcılık 


- Ardahan'da terör örgütlerinin propagandasını yapan 2 şüpheli, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Ardahan İl Jandarma Komutanlığı terörle mücadele şube müdürlüğü ekipleri PKK/KCK bölücü terör örgütünün propagandasını yapan kişilere yönelik çalışma yaptı. Tespit edilen 2 şüpheli Ardahan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler Savcılıktaki ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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