Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
- Ardahan’da terör propagandası yapan şahıs tutuklandı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Ardahan’da terör propagandası yapan şahıs tutuklandı

- Ardahan’da terör propagandası yapan şahıs tutuklandı

-Jandarma tarafından alınan görüntüler

Sosyal Medya Propaganda Terör Örgütü Propagandası Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü 

--Terör propagandası yapan B.Y. isimli şahsın evinde yapılan arama çalışması
--Zanlının gözaltına alınma anı
--Adliyeye sevki
--DETAYLAR

( ARDAHAN ) ARDAHAN

- Ardahan’da terör propagandası yapan bir şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, B.Y. isimli şahsın, sosyal medya sitesi üzerinden Bölücü Terör Örgütü Propagandası yaptığı tespit edildi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda kimlik bilgileri ve adresi tespit edilen şüpheli B.Y. isimli şahsın evinde yapılan arama neticesinde; çok sayıda örgütsel döküman (kitap, bayrak, afiş, dergi, kaset,cd vb.) ele geçirildi. Gözaltına alınan B.Y. isimli şahsın Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ardahan Adliyesine sevk edildi. Ardahan Adliyesi'ne sevk edilen B.Y, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "silahlı terör örgütü propagandası yapma" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. (OY-AT)
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı