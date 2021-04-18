Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Ardahan'da sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sürüyor

Ardahan'da sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sürüyor

-Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında açık olan iş yerleri denetimi

Hafta Sonu Alışveriş 

--Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü ve beraberindeki Heyet tarafından yapılan denetimlerden görüntü

( ARDAHAN ) ARDAHAN

- Ardahan'da Ramazan ayı denetimleri ve Covid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında açık olan iş yerleri denetlendi. Ardahan Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü, Pazar günü beraberindeki denetim ekipleriyle birlikte kısıtlamadan muaf işyerlerini denetledi. İşyeri sahiplerine ve zaruri ihtiyaçlarını karşılamak için alışverişe çıkan vatandaşlara Maske-Mesafe-Temizlik kurallarını hatırlatan Vali yardımcısı Gümrükçü, virüsün yayılım hızını durdurmak için herkesin kurallara uymasının önemine dikkat çekti. Denetimlerde kentte vatandaşların yasağa büyük oranda uyduğu görüldü.
(OY-AT)
loading...
İlgili Foto Galeriler
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Star Wars Güç Uyanıyor'un Özel GösterimiStar Wars Güç Uyanıyor'un Özel Gösterimi
Pascal Nouma böyle görüntülendiPascal Nouma böyle görüntülendi
Elinde Poşetlerle Görüntülenince UtandıElinde Poşetlerle Görüntülenince Utandı
999350 Litre Su ve 3000 Balık999350 Litre Su ve 3000 Balık
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement