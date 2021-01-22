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22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
- Ardahan'da sibirya soğukları: Göle buz tuttu

- Ardahan'da sibirya soğukları: Göle buz tuttu

-Donan kapı kilitleri

Hava Sıcaklığı Sibirya Soğukları Gesi Sibirya Kar Yağışı 

--Soğuktan çalışmayan araçlara takviye kablosuyla takviye yapılması
--Buz sarkıtları
--detaylar

( ARDAHAN ) ARDAHAN

- Hava sıcaklığının sıfırın altında 29 dereceyi gördüğü Ardahan'da hayat durma noktasına geldi. Uzmanlar, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin, vatandaşların ve özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı. Doğu Anadolu Bölgesi, kar yağışının ardından etkili olan Sibirya soğukları nedeniyle buz kesti. Bölgedeki en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 29 derece olarak Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü. Soğuk hava yüzünden kapı kilitleri donarken, çok sayıda araç ise dondurucu soğuktan dolayı çalışmadı. Hayatı durma noktasına getirdi Ardahan'da kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuk hayatı durma noktasına getirdi. Kar yağışının durduğu bölgede gece sıfırın altında 29 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesi en soğuk bölge oldu. Termometreler Ardahan'da eksi 22, Çıldır'da 18, Posof'ta 12, Damal'da 19 ve Hanak'ta eksi 20 dereceyi gösterdi.
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