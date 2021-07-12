Ardahan'da sağanak yağış sonrası evler su altında kaldı

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( ARDAHAN ) ARDAHAN



- Ardahan'ın Damal ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle, bazı evler su altında kaldı. Ardahan'da sabah saatlerinde başlayan ve şiddetini giderek artıran sağanak, Damal ilçesinde sele neden oldu. Cumhuriyet Mahallesi'nde 7 ev suyla doldu, oturulamaz hale geldi. Sel anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Selin ardından bölgeye giden AFAD ekipleri, hasar tespit çalışması başlattı.

