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Ardahan'da sağanak yağış sonrası evler su altında kaldı
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12 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ardahan'da sağanak yağış sonrası evler su altında kaldı

Ardahan'da sağanak yağış sonrası evler su altında kaldı

yollardan görüntü

Sağanak Yağış Kamera Hasar Tespit Cep Telefonu Sağanak 

-detaylar

( ARDAHAN ) ARDAHAN

- Ardahan'ın Damal ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle, bazı evler su altında kaldı. Ardahan'da sabah saatlerinde başlayan ve şiddetini giderek artıran sağanak, Damal ilçesinde sele neden oldu. Cumhuriyet Mahallesi'nde 7 ev suyla doldu, oturulamaz hale geldi. Sel anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Selin ardından bölgeye giden AFAD ekipleri, hasar tespit çalışması başlattı.
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