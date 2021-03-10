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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ardahan'da mutasyonlu korona alarmı: 2 bina karantinaya alındı

Ardahan'da mutasyonlu korona alarmı: 2 bina karantinaya alındı

Karantinaya alınan apartmanların önünden görüntü

( ARDAHAN ) ARDAHAN

Karantina 


- Ardahan’ın Göle ilçesinde iki binada 2 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı. Her iki bina da mutasyonlu virüs iddiasıyla karantinaya alındı. Ardahan'ın Göle ilçesinde iki binada, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı. Edinilen bilgilere göre Ardahan'ın Göle ilçesinde Salim bey mahallesinde bulunan 2 apartmanda oturan 2 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, her iki apartmanda pozitif vaka ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle karantina kararı aldı. Karantinanın, yeni bir değerlendirme yapılıncaya kadar devam edeceği öğrenildi. Karantina sürecinde binada yaşayanların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanacak.
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