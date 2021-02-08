Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ardahan’da korkutan yangın: bir ev küle döndü

Ardahan’da korkutan yangın: bir ev küle döndü

amatör kamera yangın detaylar

( ARDAHAN ) - ARDAHAN

İlk Müdahale Amatör Kamera Kamera Amatör Yangına Müdahale 


- Ardahan merkeze bağlı Çataldere köyünde bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Edinilen bilgiye göre, Ardahan şehir merkezine 17 kilometre uzaklıktaki 114 haneli Çataldere köyünde bir evde yangın çıktı. Çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ilk müdahaleyi köy sakinleri yaptı. Köy sakinlerinin el birliği ile müdahale etmesi ile yangın bitişikte bulunan ahır ve evlere sıçramadan kontrol edildi. Ardından Ardahan Belediyesi itfaiyesi ekipleri yangına müdahale ederek soğutma çalışmalarını tamamladı. Halil Bilgin’e ait olduğu öğrenilen evdeki yangın, uzun süren uğraşlar sonucu kontrol altına alınırken, büyük çapta maddi hasar oluştu. Köyde paniğe neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (OY-AT)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Menajer Kırmızı Kart Gören Kaleciyi TokatladıMenajer Kırmızı Kart Gören Kaleciyi Tokatladı
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı