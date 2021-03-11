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11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Ardahan’da kar yağışı başladı

Ardahan’da kar yağışı başladı

-Kar yağışı altında kalan kentten görüntü

Kar Yağışı 

--Vatandaşlar ile röportaj

( ARDAHAN ) Ardahan’da kar yağışı başladı ARDAHAN

- Ardahan’da, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ile kent merkezi beyaza büründü. Kentte, akşam saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.
Kar yağışıyla beyaza bürünen Kongre Caddesi ile Atatürk caddesinde güzel görüntüler oluştu. Kar yağışı altında gezmenin mutluluğunu yaşayan Sinan Onay, ''Akşam saatlerinde kentte kar yağışı başladı.
Güzel görüntülerin ortaya çıkmasına neden olan kar yağışıyla birlikte bizlerde kar altında dışarıda geziyoruz. Tabi ki bu mevsimde kar yağışı Ardahan’a ayrı bir güzellik katıyor.’’ Hava sıcaklığı ise sıfırın altında 2 derece olarak ölçüldü. Kar yağışını gören bazı vatandaşlar ise kar altında gezmenin keyfini yaşadı. (OY-
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