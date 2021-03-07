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07 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Ardahan'da kar yağışı başladı

Ardahan'da kar yağışı başladı

Kentte etkili olan kar yağışı

Kar Yağışı 

-Kaan Gündoğdu ile röportaj
-Detaylar

( ARDAHAN ) ARDAHAN

- Ardahan'ın merkezinde beklenen kar yağışı akşam saatlerinde başladı.
Ardahan'da akşam saatlerinde kar yağışı başladı.
Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede kenti etkisi altına aldı, cadde ve sokaklar ile araçlar beyaza büründü. Bahar mevsimini beklerken kar yağışının sürpriz olduğunu söyleyen Kaan Gündoğdu, ''Uzun bir aradan sonra Ardahan'da 7 Mart akşamı itibariye tekrardan kar yağışı başladı.
Biz bahar mevsimini bekliyorduk ama tekrardan kar yağışının başlaması adeta sürpriz oldu. Bu mevsimin son karıdır ve bundan sonra önümüz bahar diye düşünüyorum.''
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