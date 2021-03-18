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18 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Ardahan’da kar yağışı

Ardahan’da kar yağışı

Kar yağışı sonrası ilerlemekte güçlük çeken araçlar

Hava Sıcaklığı Sağanak Yağmur Akalan Baharı Beklerken Kar Yağışı 

-Beyaza bürünen kentten görüntü
-Vatandaşlar ile röportaj

( ARDAHAN ) - ARDAHAN

- Ardahan’da dün başlayan sağanağın ardından akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı, kısa sürede il merkezini beyaza bürüdü. Gece hava sıcaklığının sıfır dereceye kadar düştüğü kentte, sağanak yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Bina çatıları, ağaçlar ve araçların karla kaplandığı kentte yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Sürücüler de kar nedeniyle kayganlaşan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Baharı beklerken güne karla uyandıklarını söyleyen Orhan Gürbulak, ’’Bugün 18 Mart ve güne karla uyandık. Biz baharı beklerken kar yağmaya devam ediyor.’’ dedi.

Baharı Beklerken Hakkında
Baharı Beklerken hafta içi her gün saat 15.00’de Beyaz TV’de! ...
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