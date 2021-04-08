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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Ardahan’da jandarmadan anonslarla 'evde kalın' çağrısı

Ardahan’da jandarmadan anonslarla 'evde kalın' çağrısı

Jandarma ekiplerinin köylerde yaptığı uyarı anonsları

( ARDAHAN ) ARDAHAN

Koronavirüs Karantina Sayılar Ağrı Merkez Hassasiyet 


- Ardahan’da koronavirüse karşı alınan tedbirlerin ardından kent merkezleri gibi köyler de sessizliğe büründü. Köylerde devriye gezen jandarma ekipleri, anonslarla halkı evlerinde kalmaları yönünde uyarıyor. Ardahan’ın Göle ilçesinde jandarma ekipleri, korona virüs önlemleri kapsamında köylerde devriye gezerek, vatandaşlardan bu süreçte aile ve akraba ziyareti yapılmaması yönünde uyarı anonsu yaptı. Vaka sayılarının hızla arttığı Göle ilçesinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla bir çok köyde karantina uygulanmasına karar verilmişti. Bu kararın ardından jandarma ekipleri köylerde devriye gezerek uyarıcı anonslar yapıyor. İlçede ihtiyaç sahibi kişilerin talepleri 112, 155, 156 çağrı merkezlerinin yönlendirmeleri ve Vefa Sosyal Destek Grupları ile karşılanıyor. Jandarma ekipleri de köy ve mahallelerde devriye gezerek, anonslarla halkı evlerinde kalmaları yönünde uyarıyor. Anonslarda, “Kıymetli vatandaşlarımız korona virüs salgını ilçemizde hızla yayılmaktadır. Tedbirlere uyarak hastalığın yayılmasını önleyebiliriz. Bu süreçte aile ve akraba ziyareti yapılmaması hususunda gereken hassasiyeti göstermenizi sağlayabiliriz" deniliyor.
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