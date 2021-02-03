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03 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ardahan’da Güvercinler aç kalmıyor

Ardahan’da Güvercinler aç kalmıyor

Aç kalan güvercinleri vatandaşların besleme anı

Kar Yağışı Hayvan Irak Sokak Hayvanları 

-Röp.

( ARDAHAN ) ARDAHAN

- Ardahan’da kar yağışının ardından dondurucu soğuklar etkisini sürdürürken, olumsuz hava şartları nedeniyle yem bulamayan güvercinleri vatandaşlar besliyor. Ardahan'da gece termometreler eksi 21 dereceyi gösterdi. Kar yağışının ardından kentte dondurucu soğuklar etkili oldu. Olumsuz hava şartları nedeniyle yem bulamayan güvercinleri esnaf besliyor. Kar yağışı nedeniyle yem bulmada sıkıntı yaşayan güvercinler ve diğer kuşlar için, Taksi Durağı Şoför Esnafı özellikle güvercinlerin yoğun olduğu yerlere bol miktarda yem bırakıyor. Dondurucu soğuklar nedeniyle aç kalan güvercinlere her gün sabah gelip satın aldıkları yemleri verdiklerini belirten Şoför esnafından Özcan Gündüz, ’’Karın yağması nedeniyle sokak hayvanları dışarıda kaldı. Bizlerde esnaf olarak kendi çabalarımızla yem alarak kuşları besliyoruz. En azından onların ağzı var dili yok günah, bakmamız lazım esnaf olarak.’’ Şeklinde konuştu.
(OY-AT)
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