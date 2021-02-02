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02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Ardahan'da düşen kırağı sonrası görsel şölen

Ardahan'da düşen kırağı sonrası görsel şölen

-Kırağı tutan Traktörler

Hava Sıcaklığı Uttu 

--Soğuk hava ve sis sonrası ağaçlar ve bitkilerin kırağı ile kaplanması
--RÖP.

( ARDAHAN ) -Ardahan'da düşen kırağı sonrası görsel şölen ARDAHAN

- Kış mevsiminin sert geçtiği Ardahan'ın Göle ilçesinde, soğuk hava sebebiyle kırağıyla kaplanan ağaçlar ve bitkiler güzel görüntü oluşturdu. Ardahan’da dondurucu soğuk hava ve sis nedeniyle kırağı tutan ağaçlar beyaza büründü. Ardahan’ın Göle İlçesi'nde dondurucu soğuklar ve erken saatlerde etkili olan sisin ardından ağaçlar kırağı tuttu. Kırağı tutan ağaçlar kartpostallık görüntüler oluştururken ilçede hava sıcaklığı eksi 16,8 dereceye kadar düştü. Kırağı düşen ağaçların görüntüsü görenleri etkilerken bu manzaraya tanıklık eden vatandaşlar, ''Şubat ayına göre geçmiş yıllara oranla mevsim normallerinin üzerinde. Buna rağmen şu anda hava sıcaklığı gündüz saatlerinde eksi 10 derece civarında. Ve bu soğukla ortaya çıkan kırağı sonrası ağaçların beyaza bürünmesi eşsiz bir manzarayı da ortaya çıkartıyor. Bu güzel ve eşsiz görüntüleri görmeleri için herkesi buraya davet ediyoruz.'' şeklinde konuştu.
(OY-AT)
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