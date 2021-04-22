Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Ardahan’da Atlı telefon yolculuğu

Ardahan’da Atlı telefon yolculuğu

Röportajlar

Cep Telefonu Irak 

-köyden genel detaylar

( ARDAHAN )- Telefonla görüşebilmek için atla yüksek tepeye çıkıyorlar ARDAHAN

- Ardahan Merkeze bağlı Çataldere köyünde cep telefonu şebekelerinin çekmemesi nedeniyle köylüler cep telefonu görüşmelerini atlarla köyün üstünde bulunan tepeye çıkarak gerçekleştirebiliyor.Ardahan merkeze bağlı 14 kilometre uzaklıktaki Çataldere köyünde cep telefonu şebekelerinin çekmemesi köylüleri zor durumda bırakıyor. Sevdikleriyle diledikleri gibi görüşemeyen köylüler, coğrafik yapısı nedeniyle tepelik alan arasında kalan köylerine bir şebeke alıcısı kurulmasını istiyorlar.Köylerinin 70 hane ve 317 nüfuslu olduğunu belirten Çataldere köyü muhtarı Atanur Kılıç, yetkililerden sorunlarına çözüm beklediklerini söyledi.

Telefon görüşmesi yapmak için at binerek köyün üstünde bulunan tepeye çıkıp görüşme yapmaya çalışan Ömer Bilgin köyün çanak ortasında kaldığı için böyle bir sorun yaşadıklarını belirtti.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement