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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Ardahan'da 9 düzensiz göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı

Ardahan'da 9 düzensiz göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı

-Düzensiz göçmenlerin göç idaresindeki görüntüleri

( ARDAHAN ) ARDAHAN

Kaçak Akalan Göçmen Kaçakçılığı 


- Ardahan'da, yasa dışı yollardan yurda giren 9 düzensiz göçmen yakalandı, bir organizatör tutuklandı. Ardahan'da düzensiz göçmenlerin batıya geçişlerini önlemek amacıyla Ardahan-Ardanuç kara yolunda yapılan uygulamada göçmen kaçakçılığı yapan bir kişi, 9 düzensiz göçmen ile birlikte suçüstü yakalandı. Ekipler, Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmeni yakalayarak, Vilayet Göç Yönetimi Müdürlüğüne teslim etti. Göçmenleri kaçak olarak yurda getirilmesine ilişkin yakalanan bir organizatör ise göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla tutuklandı. (OY-
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