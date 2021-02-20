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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Ardahan buz kesti...Buz sarkıtları 2 metreye ulaştı

Ardahan buz kesti...Buz sarkıtları 2 metreye ulaştı

kar yağışının ardından oluşan buz sarkıtlarından görüntü

Buz Sarkıtları Yakıt Deposu Kar Yağışı 

-Erol Özer ile röp.
-detaylar

( ARDAHAN ) ARDAHAN

- Yoğun kar yağışının ardından dondurucu soğukların etkisine giren Ardahan'da çatılardan sarkan buzların boyu 2 metreye ulaştı. Ardahan kar yağışının ardından, beyaza büründü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 18 dereceye kadar düştüğü kentte çok sayıda ev ve iş yeri ile tarihi alanlarda buz sarkıtları oluştu. Son yılların en sıcak kışının yaşandığı Ardahan kar yağışının etkisi altına girdi. Kar yağışı sonrası etkili olan soğuk hava ile birlikte özellikle tek katlı yerleşim alanlarının çatı saçaklarında buz sarkıtları yerle birleşti. Okul önünde bulunan banklar da buzla kaplandı. Bazı vatandaşlar ise soğuklar nedeniyle araç yakıt deposunun donması nedeniyle zor anlar yaşadı. Aracının yakıt deposu donan Ufuk Işık, depo kapağını açmak için uzun süre uğraştı. 2 metreyi bulan buz sarkıtları Erol Özer, buz sarkıtlarının tek katlı binalarda Ardahan’a farklı bir güzellik kattığını söyleyerek, ’’Ardahan’da kar geç de yağmış olsa da Ardahan’ın süsü, Ardahan’ın beyaz örtüsü. Bunun yanında dondurucu soğuğa rağmen güneş açınca çatılarda insanlara risk oluşturan buz sarkıtları Ardahan belediyesi tarafından temizlenmekte. Fakat kenarlarda oluşan buz sarkıtları Ardahan’a farklı bir güzellik katıyor. Bu da Ardahan’ın bir güzelliğidir’’ şeklinde konuştu.

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