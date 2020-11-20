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20 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
ARDAHAN - Bakan Yardımcısı Ersoy ve Orgeneral Çetin, Vali Öner'i ziyaret etti

ARDAHAN - Bakan Yardımcısı Ersoy ve Orgeneral Çetin, Vali Öner'i ziyaret etti

- Bakan Yardımcısı Ersoy ve Orgeneral Çetin'in valilik önünde karşılanması - Ersoy'un tören mangasını selamlaması - Ersoy ve Çetin'in valiliğe girişiBakan Yardımcısı Ersoy ve Orgeneral Çetin, Erzurum ve Ardahan valilerini ziyaret ettiERZURUM (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Erzurum ve Ardahan valiliklerine ziyarette bulundu.Bakan Yardımcısı Ersoy, Erzurum Valisi Okay Memiş tarafından karşılanmasının ardından Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.Memiş, yaptığı açıklamada, Ersoy ve Çetin'i Erzurum'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.
Ziyarette, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, İl Jandarma Alay Komutanı Ali Gemalmaz ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'da hazır bulundu.Ersoy ve Çetin, daha sonra Ardahan 'a geçerek Vali Hüseyin Öner'e de ziyarette bulundu.Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Öner, Ersoy ve Çetin'e kentin sembollerinden "Damal Bebek" hediye etti.

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